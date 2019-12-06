الصين تدعو اميركا للتوقف عن ممارسة الضغط على إيران

وقال المتحدثة، في مؤتمر صحفي، “لم تنسحب الولايات المتحدة من جانب واحد فقط من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي، وتمارس أقصى ضغط على إيران، بل وفرضت أيضاً، عقوبات كما هددت بفرض عقوبات على الأطراف المسؤولة الأخرى التي تنفذ الاتفاق”.

وشددت على أن “مثل هذه الإجراءات الانفرادية التي تتخذها الولايات المتحدة تقوض بشكل خطير، إمكانية تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وتؤدي إلى تعقيد الوضع في المنطقة”.

وأضافت المتحدثة “ما زلنا نعتقد أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد الصحيح، لحل المشكلة النووية الإيرانية، ونأمل أن تتمكن جميع الأطراف المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة من تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل”.

ودعت تشون ينغ جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وتجنب الأعمال التي يمكن أن تزيد من تعقيد الوضع.

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