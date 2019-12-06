شميت تؤكد على تكثيف الجهود من قبل الجميع للحفاظ على الاتفاق النووي

وفي تغريدة لها في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي والذي جرى اليوم الجمعة في فيينا برئاستها مع مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، كتبت شميت دون الاشارة الى عدم وفاء الاطراف الاوروبية بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي: "لقد طلبنا من ايران جديا (خلال الاجتماع) العودة عن نهجها السلبي الاخير عبر الالتزام الكامل بالاتفاق النووي" حسب وصفها.

واضافت: ان مسؤوليتنا الجماعية هي الحفاظ على الاتفاق النووي. لقد طُلب من جميع المشاركين اطلاع عواصمهم على ضرورة تكثيف الجهود من قبل جميع الاطراف.

واكدت بانه تم الترحيب خلال الاجتماع بقرار 6 دول اوروبية (بلجيكا والدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج وهولندا) الانضمام للالية المالية للتعامل التجاري مع ايران (اينستكس).

انتهى ** 2342