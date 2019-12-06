٠٦‏/١٢‏/٢٠١٩ ١١:٣٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83583528
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الصين: إيران مستعدة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا ضمنت مصالحها

الصين: إيران مستعدة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا ضمنت مصالحها

طهران / 6 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- أعلن المدير العام لدائرة الرقابة على التسلح ونزع السلاح في وزارة الخارجية الصينية، فو تسون، اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة المشتركة لتنفيذ خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني، يأسفون لاستئناف واشنطن العقوبات على منشأة "فوردو" النووية.

ووفقا لما اوردته "سبوتنيك" قال فو تسون، الذي يرأس اللجنة المشتركة: "يعرب المشاركون في فيينا عن أسفهم إزاء استئناف الولايات المتحدة، نظام العقوبات ضد منشأة فوردو".

وأضاف فو تسون: "الجميع يدرك ويشارك الرأي القائل، إن أصل المشاكل الحالية هو انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة، وانتهاجها سياسة الضغط (على إيران). وقد حذر المشاركون جميعهم، الولايات المتحدة من ذلك، من أجل إفساح المجال للجهود الدبلوماسية".

وأشار تسون إلى أن جميع البلدان أكدت عزمها على تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتابع: "لقد أكدت إيران أنها ستعود إلى الوفاء بكل الالتزامات، إذا بذل المشاركون الآخرون كل جهد ممكن، لضمان مصالحها الاقتصادية (وفقًا للصفقة)".

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