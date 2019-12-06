أياد علاوي: امريكا الان مشتتة وليست قوية كما كانت في السابق

وقال علاوي في حديث متلفز بثته قناة "العهد" الفضائية العراقية، إن "امريكا الان مشتتة، وليست قوية كما كانت في السابق، فلقد خسرت أوربا وبريطانيا، كما أن الصين ابتعدت عنها واخذت البحر الجنوبي بالكامل، فيما عادت روسيا لرفع علم التحدي".

وأضاف أن "امريكا لم تعد رمز القوة التي كانت عليه في السابق، وليس لها تأثير قوي على سلطات الشعوب".

وفيما يتعلق بالاوضاع التي يشهدها العراق، أشار علاوي، إلى أن "هناك ثلاث مراحل يجب تطبيقها لإنقاذ العراق من الأزمة الحالية، وتتمثل أولى هذه المراحل في معالجة ازمة الاحتجاجات بطريقة دبلوماسية، اما الثانية فتتضمن تشكيل حكومة مؤقتة تشرف على إلغاء المفوضية، واجراء انتخابات نزيهة، عبر تأسيس قانون انتخابات نزيه"، والمرحلة الثالثة تكمن في توجه الدولة نحو الاستقرار".

ولفت الى أن "ذلك يتم عبر الخروج من أسس المحاصصة المذهبية والطائفية، وتنشيط الاقتصاد العراقي، وتحريره من هيمنة الدولة".

وحول شخصية رئيس الوزراء الجديد، شدد زعيم ائتلاف الوطنية العراقي، على "ضرورة أن يمتلك الرئيس الجديد صفات معينة للقبول به، كأن يكون عراقيا وطنيا ملتزما بالسياسات المضادة للطائفية ولسياسة التهميش والاقصاء ويعمل على الانفتاح مع جميع العراقيين".

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