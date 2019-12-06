نائب عراقي: مجلس النواب لن يتدخل باختيار رئيس الوزراء الجديد

وقال الشبلي في حديث صحفي ، إن "المرجعية الدينية ذكرت أنها لن تتدخل باختيار رئيس الوزراء لكي تجب الغيبة عن نفسها وهي رد على اتهامات البعض بشأن تدخل المرجعية باختيار عبد المهدي".

وأضاف ان "المدد الدستورية حاكمة في اختيار شخص رئيس الوزراء الجديد، وهي تنتهي يوم الخميس القادم".

وشدد الشبلي، على أن "مجلس النواب لا علاقة له باختيار رئيس الوزراء الجديد".

وأشار الى ان "رئيس الوزراء الجديد عليه أن يعي بأن أمامه ملفات كبيرة"، مؤكداً أن "اختيار رئيس وزراء صعب جداً حالياً".

واوضح، ان "مجلس النواب اذا اختار شخصية معينة قد يكون متهماً".

ولفت الشبلي الى انه "بالامكان اختيار رئيس الجمهورية شخصاً قوياً وحازماً حسب المواصفات التي طرحتها المرجعية بالتشاور مع الكتل السياسية".

انتهى ع ص ** 2342