جهانغيري يؤكد ضرورة توفير الاليات اللازمة لممارسة المواطنين حقهم في الاحتجاج

وافاد جهانغيري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: غدا (اليوم السبت) هو يوم الطالب ، وهو يوم يذكرنا بالمسؤولية التاريخية لجيل واعٍ ومؤثر.

واضاف: هذا اليوم هو يوم لجميع الطلبة الجامعيين الاعزاء في بلادنا، الذين يتوجهون لاستقباله في ظل ظروف خاصة حيث مرت على البلاد أيام مريرة.

وتابع: لقد تاثرنا جميعا بالأحداث الأخيرة التي تسببت بأضرار مادية ومعنوية ونشعر بحزن عميق إزاء الضحايا من المواطنين وقوى الامن.

وقال جهانغيري: نحن المسؤولون في السلطات الثلاث والنخب في البلاد يستلزم بنا جميعًا العمل على معالجة المعاناة والاضرار والتعويض عنها ، ورفع هواجس المجتمع وتعزيز البعد الاجتماعي وفتح الأفاق لمستقبل أفضل ووضع الآليات اللازمة لممارسة حق الشعب في الاحتجاج.

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