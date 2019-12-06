ايران وايطاليا تبحثان بشان تطوير العلاقات الثنائية

وفي هذا اللقاء استعرض سجاد بور الذي يزور ايطاليا للمشاركة في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطي، اجراءات الجمهورية الاسلامية الايرانية للحفاظ على الاتفاق النووي في اطار التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل بالتزاماتها بناء على هذا الاتفاق وقال، ان هذا الاتفاق هو اتفاق متعدد الاطراف لذا فمن المتوقع من الاطراف الاخرى خاصة اوروبا العمل بالتزاماتها.

واشار مساعد الخارجية الايرانية الى مكانة ايطاليا بصفتها الشريك التجاري الاول لايران في اوروبا خلال الاعوام الاخيرة، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة وازالة العقبات من اجل تنمية العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.

كما نوه الى التطورات الاخيرة في المنطقة واكد ضرورة الحوار بين البلدين حول هذه التطورات ، معلنا استعداد ايران لاجراء مشاورات مع ايطاليا.

من جانبها اشارت مساعدة الخارجية الايطالية الى الطاقات المتنوعة للبلدين واكدت ضرورة الاستفادة منها في مسار تنمية العلاقات الثنائية، داعية الى استمرار الحوار بين البلدين في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

وجددت سريني خلال اللقاء دعم بلادها للاتفاق النووي.

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