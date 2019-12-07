٠٧‏/١٢‏/٢٠١٩ ٩:٣٨ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83583733
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نمو العلاقات الاقتصادية بين طهران ومسقط خلال فترة الحظر

نمو العلاقات الاقتصادية بين طهران ومسقط خلال فترة الحظر

طهران / 7 كانون الاول / ديسمبر/ ارنا – تشير التقارير الى نمو الحجم التجاري بين ايران وسلطنة عمان خلال السنوات الست الاخيرة ففي عام 2013 بلغ 221 مليون دولار ليصل خلال عام 2019 مليار و 160 مليون دولار.

واشار تقرير نشرته غرفة تجارة وصناعة وتعدين وزراعة في ايران الى نمو الحجم التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الاخيرة ففي عام 2013 بلغت صادرات ايران  146 مليون دولار لتصل خلال العام الحالي 728 مليون دولار.

وشهدت التجارة الخارجية المباشرة بين ايران وسلطنة عمان نموا خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس 2019) بنسبة 45.5 بالمائة وان فائض الميزان التجاري بين ايران وعمان بلغ 295 مليون دولار لصالح ايران اذ بلغت صادرات ايران الى عمان 728 مليون دولار ووارداتها منها 433 مليون دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الحالي اكثر من مليار و 161 مليون دولار.

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