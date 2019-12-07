منتخب ايران لكرة الهدف یفوز على اندونيسيا

ففي اليوم الثالث لمباريات بطولة اسيا لکرة الهدف والمؤهلة لالمبياد طوكيو المقامة فی الیابان فاز المنتخب الايرانی لكرة الهدف على منتخب اندونيسيا بنتيجة 14-4.

وكان المنتخب الايراني قد فاز في مبارياته السابقة على كل من منتخب تايلند وكوريا الجنوبية وسيواجه اليوم في مباراته الرابعة منتخب الصين.

وتقام مباريات بطولة اسيا لکرة الهدف والمؤهلة لالمبياد طوكيو2020 بمشارکة 6 فرق اسيوية في اليابان وتستمر لغاية 8 كانون الاول/ ديسمبر ويتأهل البطل منها الى المبياد طوكيو.

وكرة الهدف هي عبارة عن لعبة كروية للمكفوفين وضعاف البصر تتكون مباراتها من فريقين على أن يتشكل كل فريق من ثلاثة لاعبين وله الحق في ثلاثة استبدالات.

وتؤدَّى مباراة كرة الهدف على أرضية صالة رياضية (gymnasium) على أن تكون الكرة كرة جرس وأن يكون ملعبها مستطيلا وينقسم من منتصفه إلى شقين بخط الوسط، وإحراز الأهداف في هذه اللعبة يتأتى عند إيصال الكرة إلى منتهى الملعب في أي من الجهتين، ولهذا فإن مهمة كل فريق من الفريقين تتمثل في صد الكرة ومنعها من الوصول للمرمى الخاص بنفس الفريق وتسديد الركلات صوب مرمى الفريق الآخر من أجل إحراز الأهداف.

ولتطور هذه اللعبة يقوم الاتحاد العالمي لرياضات المكفوفين (IBSA) بصياغة قوانين اللعبة ومراقبة تطبيقها على أن النسخة الإنجليزية من قواعد اللعبة هي مآل التحكيم عند فض المنازعات الخاصة بفهم القواعد المتعلقة باللعب.

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