الناسا تنشر صورة للعوالق النباتية في مضيق هرمز کأفضل صورة

ونشرت وكالة الفضاء الامريكية (الناسا) امس الجمعة الصورة بعنوان " مجاميع كبيرة من العوالق النباتية في مضیق الذي يعد الاكثر زحاما لنقل النفط" والتي التقاطها القمر(OLI) بتاريخ 16 تشرين الاول/اكتوبر 2019 .

وكتبت الناسا ان هذه المجاميع الكبيرة من العوالق النباتية تكونت في مكان هو الاكثر زحاما حيث يتم عن طريقه نقل 20% من احتياجات العالم للنفط .

والعوالق النباتية (بالإنجليزية: Phytoplankton) هو كائن ذاتي التغذية ضمن مجتمع البلانكتون. والاسم مكون من الكلمتين الإغريقيتين فَيتون وتعنى "النبات"، وكلمة ("بلانكتوس") وتعنى "المتجول" أو "المنجرف".

ومعظم العوالق النباتية صغيرة جدًا في الحجم، بحيث لا يمكن رؤيتها منفردًا بعين مجردة. وبالرغم من ذلك، عند تجمعها بكميات كبيرة بدرجة كافية، يمكن أن تظهر على شكل لون أخضر طافٍ على المياة وذلك لوجود مادة اليخضور بداخل خلاياها (بالرغم من أن اللون الفعلى قد يختلف باختلاف فصيلة العوالق النباتية، بسبب اختلاف مستويات الكلوروفيل أو وجود أصباغ مساعدة مثل الفيكوبيليبروتين ،أو الكزانتوفيل، إلخ).

انتهى**م م**