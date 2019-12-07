لاعبان ایرانیان يتأهلان لاولمبياد طوكيو في التايكواندو

واستطاع اللاعب الايراني سجاد مرداني التأهل الى نهائي التايكوندو في الوزن فوق 80كغم ضمن منافسات غراندبري العالمية في موسكو وبذلك حجز بطاقة التاهل الى اولمبياد طوكيو 2020.

كما استطاع اللاعب الايراني ميرهاشم حسيني التأهل الى نصف نهائي التايكوندو في الوزن تحت 68 كغم ضمن منافسات غراندبري العالمية في موسكو وبذلك حجز بطاقة التاهل الى اولمبياد 2020.

وبدأت بطولة غراندبري العالمية في موسكو بمشاركة افضل 128 لاعب من جميع انحاء العالم يوم الجمعة وتستمر ليوم الاحد حيث سيتم خلالها تسمية المتأهلين الى اولمبياد طوكيو 2020.

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