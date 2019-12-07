يوم الطالب الجامعي في ايران

وبمناسبة حلول يوم الطالب الذي هو صفحة بيضاء في تاريخ الثورة الاسلامية ورمز للوحدة والتأزر بين ابناء الشعب الايراني وبداية لانهيار الاستكبار العالمي تقدم ارنا تقريرا عن الجامعات الايرانية:

التعليم العالي:

يضم التعليم العالي في إيران الجامعات، والمعاهد العليا، وجميع المؤسسات التي تقدم للطلاب تعليما لمدة عامين على الأقل بعد المرحلة الثانوية، ويطلق عليها كليات ( دانشكدة) أحيانا والمدارس العليا أحيانا أخرى. وأقدم جامعات إيران وأكبرها هي جامعة طهران التي أنشئت عام 1934م وهناك خمس جامعات إقليمية أخرى أنشئت على نمط جامعة طهران هي: جامعة تبريز(1947م) وجامعة مشهد(1949م) وجامعة شيراز(1949م) وجامعة الأهواز(1957م) أما المعاهد العليا في إيران فيمثلها معهدان هما : معهد عبدان التكنولوجي (1956م) ومعهد طهران البولتكنيكي(1959م).

الجامعات الإيرانية:

هناك أكثر من 100 جامعة معتمدة من قبل اليونسكو في إيران تقدم حوالي 400 مجال مختلف في الدراسة بمستويات مختلفة من الدرجات العلمية “الزمالة، الدكتوراه، البكالريوس، الدراسات العليا، الماجستير”، تقدم جميعها باللغة الفارسية، ويجب على جميع الطلاب الأجانب أن يكونوا على معرفة باللغة الفارسية حتى يتمكنون من الدراسة بها، ولا تتطلب الجامعات الإيرانية كفاءة عالية في اللغة الفارسية للطلاب القادمين من الخارج على الرغم من أن الدراسة كلها تكون باللغة الفارسية، لذا ينصح دائما باجتياز دورة اللغة والتي تكون لمدة 6 شهور قبل بدء البرنامج الدراسي.

التعلم عن بعد:

وتتاح برامج التعلم عن بعد للمواطنين الإيرانيين المقيمين بالخارج وكذلك الطلاب الأجانب، كما تعتمد بشكل أساسي على “الكتب الدراسية” و”البرامج التلفزيونية” و”الأشرطة السمعية والبصرية”، و”الشرائح”، و”الأفلام” و”الأقراص المدمجة”. وتكون أيضا باللغة الفارسية ويتم الاعتراف بمؤهلاتها من قبل المؤسسات الأكاديمية والهيئات المهنية.

التعليم في ايران يتم في ثلاث درجات البكالريوس والماجستر والدكتوراه.

اكثر من 56 الف طالب من 101 دولة يدرسون في الجامعات الايرانية

اعلن نائب وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايراني للشؤون الدولية ان اكثر من 56 الف طالب جامعي من 101 دولة يدرسون في الجامعات الايرانية في الوقت الحاضر.

واضاف، ان الطلبة من دول المنطقة خاصة افغانستان والعراق اكثر اقبالا للدراسة في ايران بالمقارنة مع الدول الاخرى.

واوضح بان للجامعات الايرانية الان 466 مشروعا دراسيا بحثيا في الدول الاوروبية الكبرى الامر الذي يلعب دورا هاما في الرقي بمكانة هذه الجامعات على الصعيد الدولي.

12جامعة ايرانية علي قائمة أفضل جامعات العالم

قال مؤسس الموقع المرجعي لعلوم العالم الإسلامي 'جعفر مهراد' : إنّ 12 جامعة ايرانية أحرزت مركزاً راقياً بين أفضل جامعات العالم وفقا للتقرير الذي رفعه المركز العالمي لتصنيف الجامعات.

ونقلاً عن جامعة أمير كبير الصناعية أضاف مهراد في تصريح له ، أنّ مركز تصنيف جامعات العالم الذي يتخذ من الإمارات مقراً له أعلن عن تصنيف أفضل الجامعات العالمية خلال عامي 2018 – 2019.

وقام هذا المركز العالمي بدراسة أداء جامعات 62 بلداً، حيث احرزت 12 جامعة ايرانية مكانة بين أفضل الجامعات التي إختارها المركز.

واوضح مؤسس الموقع المرجعي لعلوم العالم الاسلامي أنّ الجامعة الاسلامية الحرة في ايران حصلت علي مركز 371، ونالت جامعة طهران المركز 461 وتلتها جامعة العلوم الطبية بطهران في مركز 547 ثم جاءت جامعة شريف الصناعية محرزة المركز الـ 59 في هذا التصنيف.

وأضاف مهراد، أنّ جامعة إصفهان الصناعية حصلت علي مركز 642 وجامعة أمير كبير الصناعية في مركز 689 والمركز الـ 576 لجامعة إعداد المدرسين، وجامعة العلوم والصناعة الايرانية حازت علي علي مركز 760، تلتها جامعة شيراز في المركز 857 وجامعة فردوسي مَشهد محرزة المركز 872.

وحققت جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية علي المركز الـ 966 بينما نالت الجامعة نفسها بكل فروعها علي المركز 992.

خمس جامعات إيرانية تنضم الى المؤسسات الأكاديمية الأكثر تفوقا بالعالم

يظهر تقرير التصنيف الأكاديمي العالمي جرين متريك (Green Metric) للعام 2018 حول التنمية المستدامة في المؤسسات التعليمية والبحثية، أن جامعات زنجان (شمال غرب)، وكاشان واصفهان (وسط) وكيلان(شمال) وفردوسي مشهد (شمال شرق) الإيرانية قد أدرجت على فهرس المؤسسات الأكاديمية الأكثر تفوقا بالعالم حسب هذا التصنيف.

وتصنيف الجامعات الخضراء (جرين متريك) يعتمد على ستة معايير أساسية، وهي معايير تتعلق بالبيئة والاستدامة ضمن الحرم الجامعي من حيث البنى التحتية، والفاعلية في استخدامات الطاقة، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، ومدى تطبيق مبادئ الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة والسائلة، ووسائل النقل، ومستوى العملية التعليمية.

ويتم سنويا تقييم ما يزيد عن 10 آلاف مؤسسة أكاديمية حسب تصنيف الجامعات الخضراء ويتم الإعلان عن الفهرس النهائي للتقويم الذي يضم 500 جامعة الأكثر تفوقا، على الموقع الخاص بهذا التصنيف العالمي.

واحتلت جامعة زنجان المركز الـ50 حسب التصنيف برصيد 7 آلاف و275 نقطة، وصنفت جامعة كاشان في المركز الـ107 برصيد 6 آلاف و550 نقطة، فيما حازت جامعة اصفهان على المركز الـ220 في العالم بتسجيل 5 آلاف و500 نقطة.

علما، ان تصنيف جرين متريك هو مبادرة من جامعة إندونيسيا لترتيب الجامعات العالمية، تم إطلاقها في عام 2010.



ایران فی صدارة دول العالم فی مجال النمو العلمي

واعلن وزیر العلوم والابحاث والتكنولوجیا الایراني منصور غلامي بان ایران تبوات الصدارة في النمو العلمي بنسبة 8.9 بالمائة بین الدول الـ 25 المتفوقة في انتاج العلم في العالم عام 2017 فیما تاتي روسیا والصین في المرتبتین الثانیة والثالثة بنسبة 6.6 و 4.3 بالمائة علي التوالی.

واوضح بان ایران تحتل المرتبة الاولى في انتاج العلم بین الدول الاسلامیة والمرتبة الثانیة بعد الهند بین الدول الاعضاء في حركة عدم الانحیاز.

انتهى** 1453**