اردكانيان:نشارك في اعادة تأهيل منظومتي المياه والكهرباء السورية

واضاف اردكانيان اليوم السبت في حوار خاص مع مراسل وکالة ارنا : خلال الايام الماضية وعند زيارة وزير الطاقة والموارد المائية السورية لايران تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة الايرانية ونظيرتها السورية.

واضاف وزير الطاقة الايراني: تنص المذكرة على تضع ايران خطة عمل لثلاث سنوات تقوم باتخاذ اجراءات لتحسين منظومة الكهرباء في سوريا تشمل انشاء محطات كهربائية وتأهيل شبكات النقل الكهربائي وتدريب الكادر السوري بهذا الشأن.

وقال اردكانيان : كذلك تم التوقيع مع الوزير السوري على مذكرة لتأهيل الموارد المائية في سوريا على هامش المؤتمر العاشر لمجلس محافظي المركز الاقليمي لادارة مياه المدن الذي انعقد في طهران.

وتشمل بنود المذكرة المبرمة تطوير التعاون الفني والاقتصادي وتصدير المعدات والخدمات التقنية والهندسية لاعادة اعمار المنظومات المائية في سوريا.

واتفق الجانبان معالجة المعوقات التي تواجه الشركات الايرانية الفاعلة في المشاريع المائية وشبكات الصرف الصحي في اقصى فترة زمنية ممكنة، فضلا عن التعاون بمجال تصميم وبناء السدود وشبكات الري والبزل وانشاء خطوط نقل المياه في سوريا عبر الافادة من امكانيات القطاعين الحكومي والخاص.

كما نصت المذكرة على تعاون الجانبين في تصميم وبناء محطات التصفية ومضخات الصرف الصحي وشبكات توزيع المياه العذبة في سوريا، بجانب تعاون مؤسسة ابحاث المياه في ايران مع نظيرتها السورية، بمجال الابحاث والدراسات المتعلقة باقتصاد المياه وأجهزة القياس واجهزة ترشيد الاستهلاك.

يذكر ان أعمال الدورة العاشرة من مؤتمر مجلس محافظي المركز الاقليمي لادارة مياه المدن انطلقت في طهران یوم 5 کانون الاول بمشاركة وزراء ومسؤولين 18 بلدا في المنطقة.

وترأس وزير الطاقة الايراني المؤتمر الذي حضره وزيرا الموارد المائية السوري والطاجيكي، ووكيل وزير الموارد المائية العماني ومساعد وزير الغابات والزراعة التركي ومساعد وزير الاسكان العراقي بجانب مساعد الوكالة الوطنية القرغيزية للمياه اضافة مسؤولين آخرين.

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