همتي: الظروف متاحة لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع مسقط

وورد على حساب همتي الشخصي في موقع اينستاغرام، إنه بعد المحادثات الطيبة الاخيرة التي أجراها مع نظيره العماني ووزير خارجية هذا البلد في مسقط فان مفاوضات اخرى أجريت اليوم في طهران مع وزير الصناعة العماني.

واعتبر ان العلاقات السياسية الطيبة بين البلدين وفرت الاجواء لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأجرت وفود اقتصادية وسياسية ايرانية وعمانية محادثات بينهما في الاشهر الماضية على مختلف الصعد لتنمية التعاون بين البلدين.

ويشار الى ان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي زار طهران الاسبوع الماضي والتقى كبار المسؤولين الايرانيين.

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