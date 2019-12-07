رحماني : نتابع مع مسقط تنفيذ الممر المائي الشمالي – الجنوبي

وأضاف الوزير رحماني في مراسم الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية الايرانية العمانية المشتركة المنعقدة في طهران اليوم السبت، والتي يحضرها وفد اقتصادي عماني ضخم ، بأن تم تحقيق مليار دولار من حجم التعاون المقدر في السنة الماضية.

واشار الى أن الوفد العماني الحاضر يعد اضخم وفد يزور ايران منذ سنوات، حيث يضم بجانب المسؤولين الرفيعين، شخصيات من القطاع الخاص بمجال الصناعة والتجارة والتصدير.

وبيّن أنه وبحسب توصيات قائد الثورة الاسلامية والرئيس الايراني، فان ثمة اهتماما خاصا بتنمية العلاقات مع الدول الاسلامية والمجاورة سيما سلطنة عمان.

وأكد وزير التجارة والصناعة والمعادن أن ايران تنظر الى السلطنة بانها الموقع الجغرافي الذي عبره تتم تنمية العلاقات مع الدول الاقليمية والعربية والشمال افريقية.

وأعرب رحماني عن شكره وتقديره لوزير التجارة والصناعة العماني الحاضر بالوفد، لمعالجته مشاكل الموانئ واصدار التأشيرات للايرانيين، وعن أمله بحل القضايا المتعلقة بالتحويلات المالية وذلك عبر الاجتماع المقرر بين الوزير العماني ومحافظ البنك المركزي.

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صور الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية الايرانية العمانية المشتركة: