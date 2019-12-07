البحرية الايرانية تعلن انضمام مدمرة حديثة الى اسطولها

واضاف الاميرال سياري خلال مراسم انضمام المدمرة : اننا وبكل مانملك من قوة سندافع عن مياهنا الاقليمية وسنستمر في تطوير قواتنا وتأمين الممرات المائية للجميع .

واشار المساعد التنسيقي لقائد الجيش الايراني الى مشاريع تنمية شواطئ مكران وقال ان تطوير قدراتنا في المياه مهمة جدا لتنمية البلاد وان شواطئ مكران تلعب دورا مهما بهذا الشأن.

ونوه الاميرال سياري الى ان انضمام قطع بحرية جديدة الى منطقة الولاية البحرية الثالثة في جابهار، مؤكدا ان بحرية الجيش وضعت على سلم برامجها ومسؤولياتها تعزيز الوحدات الحربية في شواطئ مكران.

واوضح ان انضمام المدمرة الجديدة ياتي في اطار تعليمات القائد العام للقوات المسلحة الايرانية وتاكيد سماحته على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لهذه المنطقة بوصفها احد سواعد القوات المسلحة في البلاد.

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