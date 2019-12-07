المنتخب الإيراني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يحرز برونزية آسيا

وفاز المنتخب الوطني الايراني لكرة السلة على الكراسي المتحركة 2019، للرجال على نظيره الياباني بنتيجة 66 -55 نقطة ليحرز برونزية آسيا في هذه الدورة من المسابقات.

وكان منتخب إيران قد فاز في وقت سابق بجولة التصفيات على منتخبات الصين وتايلاند وكوريا الجنوبية، فيما خسر أمام اليابان واستراليا.

وتم ادراج المنتخب الوطني الايراني لكرة السلة على الكراسي للرجال بين الفرق الاربعة الحاصلة على بطاقات التأهل للدورة القادمة للألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، بعد أن فاز على نظيره الصيني بنتيجة 84-51 يوم الخميس الماضي.

وتصنف منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية لكرة السلة على الكراسي المتحركة بين المنتخبات الآسيوية الأقوى، وتمثل هذه البطولة بمثابة الاعداد والتحضير، وتحديد الفرق الأربعة الحاصلة على بطاقات التأهل للألعاب البارالمبية في طوكيو 2020.

وتختتم البطولة الآسيوية-الأوقيانية لكرة السلة على الكراسي المتحركة فعالياتها في تايلاند غدا الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وفاز المنتخب الايراني لكرة السلة على الكراسي المتحركة للنساء امس الجمعة على نظيره الافغاني ليقف في المركز الخامس للمسابقات.

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