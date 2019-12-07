رئيس منظمة الحج الايرانية یتوجه الى السعودية بدعوة من الرياض

وفي تصريح ادلى به للصحفيين قبيل مغادرته طهران قال رشيديان، ان الزيارة للسعودية تاتي للبحث حول موسم الحج القادم وبناء على دعوة من وزير الحج والعمرة السعودي.

واضاف، اننا نامل بان نتمكن خلال هذه الزيارة من التوصل الى اتفاق مع الجانب السعودي بما يستلزم لاقامة الحج المترافق مع العزة والكرامة والامن والهدوء للحجاج الايرانيين الى جانب سائر الحجاج.

واشار الى العدد الكبير من المواطنين الايرانيين المسجلين اسماءهم لاداء مناسك الحج والذين ينتظرون دورهم للتشرف بزيارة الديار المقدسة، واضاف: نامل في ضوء المتابعات التي ستجري بزيادة حصة الحج المخصصة لايران وان يتم التجاوب من قبل الدولة المضيفة لتفويج عدد اكبر من الحجاج.

وحول استئناف العمرة المفردة قال رشيديان: انه خلال موسم حج العمرة الماضي جرت محادثات مع الجانب السعودي تم فيها طرح بعض القضايا منها توفير الامن والهدوء وحفظ عزة وكرامة المعتمرين الايرانيين الى جانب سائر المعتمرين.

وقال، انه لو تحققت الشروط المطروحة ان شاء الله تعالى فاننا نامل بتوفير التمهيدات اللازمة لحضور المعتمرين الايرانيين.

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