عراقجي : الاستعدادات جارية لزيارة الرئيس روحاني الى اليابان

و قال عراقجي في حوار مع قناة " ان اج كي" اليابانية" إن زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية " حسن روحاني" الى اليابان التي من المتوقع ان تتم اواخر الشهر الحالي بإمكانها أن تسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واضاف مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية للشؤون السياسية : ان اليابان شريك اقتصادي وتقني مهم لایران وان الاخيرة تقوم بتزويدها بالنفط الخام و تبذل ايران مابوسعها لحفظ تلك العلاقات الايجابية بين البلدين.

و أعرب عراقجي عن امله ان يتم استئناف تصدير النفط الايراني لليابان فی المستقبل .

يذكر ان عراقجي قام بزيارة الى اليابان الاسبوع الفائت التقى فيها برئيس الوزراء الياباني وسلم خلالها رسالة خطية من الرئيس روحاني كما التقى بوزير خارجية اليابان.

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