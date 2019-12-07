إطلاق سراح استاذ جامعي ایراني بعد عام من الاعتقال غیرالقانونی في أمريكا

وافاد المركز الاعلامي لوزارة خارجية الجمهورية الاسلامية، انه في ظل جهود ومتابعات وزارة الخارجية وتعاون المؤسسات الامنية والقضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي اطار عملية دبلوماسية بالتعاون مع الحكومة السويسرية، فقد تم الافراج عن الاستاذ الجامعي الايراني مسعود سليماني بعد سجنه من قبل السلطات الاميركية لفترة عام بصورة غير شرعية بذريعة الالتفاف على الحظر الاميركي اللاقانوني .

و أضاف المصدر أنه سيعود الى ارض الوطن في غضون الساعات القادمة.

اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عبر تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع "تويتر" عن إطلاق سراح الاستاذ الايراني الدكتور "مسعود سليماني" حيث كتب: " أشعر بسعادة كبيرة لأن "مسعود سليماني" و"فانغ" سيعودان قريبا الى أحضان العائلة وأشكر كافة الجهات التي ساعدت على إطلاق سراحهما سيما الحكومة السويسرية."

والجدير بالذكر أن سليماني هو عالم وباحث ايراني في مجال الخلايا الجذعية ومعيد في جامعة "تربيت مدرس" ، ويعرف ضمن واحد في المئة من أفضل العلماء في العالم من حيث الاستشهاد العلمي في المجلات العلمية الموثوقة، إذ وصل في الـ25 من شهر أوكتبر عام 2018 مع جواز سفر ذات صلاحية إلى مطار شيكاغو بوصفه أحد العلماء الرائدين في مجال الطب الاصلاحي وعلم الدم (haematology)، حينها اعتقلته السلطات الامنية والفدرالية (أف بي آي) وقبل قليل تم تسليمه للدبلوماسيين الايرانيين في سويسرا.

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