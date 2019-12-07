مسؤول : جامعة خرمشهر للعلوم البحرية تستقبل طلاب اجانب

وفي تصريح للصحفيين اليوم السبت، اوصح زراء نجاد ان جامعة خرمشهر لكونها تقع بجوار العراق وفی منطقة اروند الحرة (جنوب غرب)، فهي تتمتع بميّزات خاصة تمكّنها من قبول طلبة اجانب ولاسيما رعايا البلد الجار العراق.

واضاف : نحن لدينا في الوقت الراهن متقدّمون اجانب لغرض الدراسة في جامعة خرمشهر للعلوم البحرية.

واشار هذا المسؤول بوزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا، الى عقد اتفاقات مع بعض الجامعات الايرانية بما فيها تبريز (شمال غرب) وجامعتي الشهيد جمران في اهواز والصناعية بمدينة دزفول (جنوب غرب)، وجامعة طهران (العاصة) وجامعة العلامة الطباطبائي (طهران)، بهدف تعزيز عملية استقبال الطلاب الاجانب.

وفي جانب اخر من تصريحاته اعلن رئيس جامعة خرمشهر للعلوم البحرية ان هذه الجامعة تحتضن حاليا الفين و500 طالب وفي مختلف مجالات العلوم البحرية.

انتهى ** ح ع