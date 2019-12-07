الممثل الخاص الإيراني يلتقي الرئيس الأفغاني

وبحث طاهريان خلال هذا اللقاء بشأن زيارة وفد من طالبان الى طهران واكد على ان ايران تدعم عملية السلام في افغانستان بقيادة الافغان.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحترم الدستور الافغاني وهي متمسكة بها كما تدعم مفاوضات السلام مع طالبان.

ومن جانبه رحب الرئيس الافغاني خلال هذا اللقاء بزيارة الممثل الخاص الايراني في شؤون افغانستان الى كابول وقال ان السلام والاستقرار في افغانستان يعني السلام والاستقرار في المنطقة وان حكومة أفغانستان ستسعى جاهدة لارساء السلام الدائم والمستدام في هذا البلد.

انتهى**2018