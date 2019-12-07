حماس: لا تهدئة طويلة الامد مع الاحتلال

وأضاف رضوان لمراسلنا "ان الاحتلال لابد أن تكون شرعته المقاومة، ما دام الاحتلال موجودا فالمقاومة حق مشروع لشعبنا الفلسطيني".

وأكد رضوان على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة حتى تحقق أهدافها.

ووجه القيادي في حركة حماس رسالة لقادة الاحتلال قائلا :" إن اجرامك وقتلك وارهابك لن يوقف مسيرات العودة وكسر الحصار "، محذرا الاحتلال من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد المدنيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وجدد رضوان رفض حركة حماس لكافة أشكال التطبيع والتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، داعيا أبناء الأمة العربية والاسلامية إلى فضح المطبعين والتبرؤ منهم.

وكان نائب رئيس حركة حماس خليل الحية نفى تسلم الحركة اقتراح هدنة طويلة الأمد بين الاحتلال الصهيوني والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال الحية في تصريح سابق إن "الحديث عن تهدئة طويلة الأمد مع المقاومة بغزة، يطرحها فريقان: الأول الاحتلال ووسائل إعلامه، والثاني فريق أوسلو".

وأضاف: "نحن ننفي أن يكون قد طرح علينا هذا الأمر"، مشيرا إلى وجود اتصالات يومية بين الأطراف المختلفة بينها مصر والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لدى الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف لمتابعة تنفيذ الاحتلال الاتفاقيات".

وشدد الحية على أن "الانفجار قادم إذا لم يخفف الاحتلال حصاره على قطاع غزة".

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