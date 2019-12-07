مسؤول صیني : ينبغي توسيع العلاقات الثقافية بين ايران والعراق

وفي تصريح، اليوم السبت لمراسل "ارنا" من العاصمة الصينية، قال شيايو: ان طهران وبكين يتمتعان بحضارة وتاريخ عريقين، بما يستدعي رفع مستوى التبادل الثقافي والسينمائي والاواصر الجامعية بينهما.

ولفت هذا المسؤول الصيني، ان احد اهداف مشروع "حزام واحد– طريق واحد" السينمائي، يكمن في تعزيز التبادل الثقافي وبما يشمل مجالات السينما وانتاج الافلام بين بكين وطهران.

وتابع : ان هذه المؤسسة قامت في السياق بدعوة عدد من منتجي ومخرجي الافلالم السينمائية لزيارة الصين.

وبيّن شيايو الى ان مشروع حزام واحد– طريق واحد السينمائي يهدف الى الترويج للافلام المتفوقة لدى للدول الاخرى في المجتمع الصيني؛ منوها في السياق بالترحيب الفريد الذي لقيه فيلم "قصر شيرين" للمخرج الايراني "رضا ميركريمي".

،كما اعلن عن استعداد المراكر الثقافية والاكاديمية الصينية المعنية بانتاج الافلام للتعاون مع ايران في اطار التعاون مع الدول المطلة على طريق الحرير.

انتهى ** ح ع