منظمة السياحة العالمية تعزز تعاونها مع إيران

وخلال اجتماعه مع مساعد وزير التراث الثقافي، والصناعات اليدوية، والسياحة "ولي تيموري"، أضاف نوتارياني ان التعاون المنشود يشمل مجال التعليم، والقوانين والقرارات (المعايير العالمية، واستدامة المعالم الأثرية)، والمواضيع المالية واستقطاب الإستثمارات لتنمية الصناعة السياحية، والتسويق والإعلان، وإصدار التأشيرات وتيسير دخول السياح، وإدارة الخبرات وخلق تجارب فريدة من نوعها في مجال السياحة، وتعزيز السياحة القروية والمواضيع الخاصة بالمجتمعات الشعبية.



من جانبه، نوه تيموري الى أهمية الصناعة السياحية بالنسبة لإيران حسب ما تنص عليه الوثائق الشاملة للجمهورية الإسلامية خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث تعتبر هذه الصناعة بديلا لاقتصاد مستقل عن النفط؛ معربا عن أمله في القيام بفعاليات جيدة وهامة في القطاع السياحي الإيراني بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

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