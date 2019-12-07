مسؤول اذربيجاني : ايران تتمتع بمكانة خاصىة في مجال النقل على صعيد المنطقة

وفي تصريح اليوم السبت لمراسل "ارنا" على هامش اجتماع مجموعة دول اتحاد تراسكا لتطوير ممرات ترانزيت الدولية، اضاف مصطفى يوف : انه يمكن لدول المنطقة ان تتصل بمنطقة الخليج الفارسي عبر ايران.

وتابع، ان ايران والى جانب تعاونها في اكتمال مشروع ممر الشمال – جنوب، تشارك ايضا في انجاز مشروع تراسكا الانمائي بوصفها من الاعضاء النشاطين لهذا المشروع.

وقال المسؤول الاذربيجاني : ان الحظر الامريكي لم يعرقل مشاركة ايران الواسعة في انجاز مشروع تراسكا.

وفي جانب اخر من تصرريحاته، لفت مصطفى يوف الى المباحثات الجارية حاليا بين الدول الاقليمية بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية حول انشاء ممر "جنوب – غرب" لنقل السلع من منطقة الخليج الفارسي عبر الاراضي الايرانية مرورا بجمهوريتي اذربيجان وجورجيا و وصولا الى اوروبا.

واستضافت العاصمة الاذربيجانية امس الجمعة اجتماع اتحاد "تراسكا" لتنمية الممرات الدولية في دورته الرابعة عشرة، حضرها ممثلون عن 13 دولة بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع