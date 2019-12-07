روحاني يأمر بتنفيذ قانون اتفاق التبادل التجاري البحري بين ايران وكازاخستان

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لدائرة الرئاسة في ايران، انه وفقا للمادة الثالثة والعشرين بعد المائة لدستور الجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد اوعز الرئيس روحاني الى وزارة الطرق واعمار المدن بتنفيذ قانون اتفاق الملاحة البحرية التجارية في منطقة بحر قزوين، والموقع بين ايران وكازاخستان.
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طهران / 7 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اوعز رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" الى وزارة الطرق واعمار المدن بتنفيذ "قانون اتفاق الملاحة البحرية التجارية" في منطقة بحر قزوين بين ايران وكازاخستان.
وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لدائرة الرئاسة في ايران، انه وفقا للمادة الثالثة والعشرين بعد المائة لدستور الجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد اوعز الرئيس روحاني الى وزارة الطرق واعمار المدن بتنفيذ قانون اتفاق الملاحة البحرية التجارية في منطقة بحر قزوين، والموقع بين ايران وكازاخستان.
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