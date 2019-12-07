الامارات والصين والعراق على قائمة اكثر الدول المستوردة للسلع الايرانية

واضاف التقرير الصادر مؤخرا عن غرفة التجارة الايرانية، ان هذه الدول والى جانبها تركيا وافغانستان استوردت 74 بالمئة من اجمالي صادرات الجمهورية الاسلامية الايرانية على مدى الاشهر السبعة الماضية.

واوضح التقرير، انه بعد مرور عام واحد على انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، وتاسيس "آلية اينستكس" الاوربية بهدف اقامة علاقات تعاون اقتصادي بين الشركات الايرانة والاوروبية، لكن الاحصائيات منذ بداية العام لغاية الان لم تسجل اي شراكة اقتصادية بين الدول الاوروبية وايران.

ويتابع التقرير نفسه : اذاً فإن الحظر الامريكي خلف اثارا (سلبية) مباشرة على تجارة الاوروبيين مع ايران؛ وبينما كانت هناك دول اوروبية بارزة مثل المانيا وفرنسا على قائمة الدول الكبرى المتعاونة مع ايران، لكن اليوم لا يمكن احتسابها ضمن الدول الشريكة اقتصاديا مع الجمهورية الاسلامية.

انتهى ** ح ع