جمارك بوشهر سجّلت نموا بنسبة 21 بالمئة في مجال الصادرات غير النفطية

واضاف قرة بيكي للصحفيين اليوم السبت : ان حجم الصادرات غير النفطية من جمارك محافظة بوشهر الى خارج البلاد خلال هذه الفترة، بلغ 16 مليونا و378 الف طن، وبما يعادل 5 مليارات و348 مليون دولار.

وتابع : ان معظم السلع غير النفطية التي صُدّرت عبر جمارك بوشهر، بما في ذلك منتجات البتروكيمياء والمواد المنجمية والاحياء المائية والخضروات، تم ارسالها الى الصين والامارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية والهند وقطر والبرازيل وباكستان والعراق وتركيا.

وبحسب هذا المسؤول في محافظة بوشهر، فقد بلغ اجمالي صادرات المكثفات الغازية خلال الفترة نفسها 875 الف طن و454 مليون دولار.

انتهى ** ح ع