وزير الصحة يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين جامعات شرقي البلاد مع باكستان

وخلال لقائه اليوم السبت مع نائب وزير الصحة الباكستاني "الله بخش ملك" أضاف نمكي، ان إيران تولي اهتماما بالغا للقضايا الصحية والعلاجية في باكستان وأشار الى الطاقات المتوفرة لدى البلدين في تعزيز البنية التحتية للصحة؛ لافتا الى تجربة التعاون القيمة بين إيران وباكستان في مجال السيطرة على مرض الملاريا وعدد آخر من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وشلل الأطفال، وبعض الأمراض المعدية وغير المعدية الأخرى في المنطقة.

وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية للمضي قدما في نقل خبراتها في مجال توسيع مظلة نظام خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في باكستان، ونوه بالتجارب الناجحة لإيران بين دول المنطقة في هذا المجال؛ مضيفا انه سيقوم بزيارة الى باكستان في أقرب فرصة سانحة بهدف إجراء مزيد من المباحثات بشأن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الصحة والعلاج.

كما أعرب نمكي عن ترحيبه بالتعاون بين وزارة الصحة الباكستانية مع جامعتي العلوم الطبية في مدينتي تبريز (مركز محافظة آذربايجان الشرقية-شمال غرب)، ومدينة مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية-شمال شرق).

من جانبه، أشار الله بخش ملك الى العلاقات الوثيقة بين باكستان وإيران؛ مؤكدا رغبة بلاده في الإستفادة من التجارب القيمة لإيران في مجال إرساء نظام الرعاية الصحية الأولية، والتغطية الصحية الشاملة؛ منوها بالتقدم الجيد الذي حققته الجمهورية الإسلامية في النهوض بنظام التعليم الطبي، وإجراء الأبحاث في مجال العلوم الطبية.

كما أعرب عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع إيران في تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي.

وأشار الى زيارته لجامعة مشهد للعلوم الطبية؛ مؤكدا رغبة وزارة الصحة الباكستانية في تعزيز التعاون مع هذه الجامعة بسبب موقعها المتميز في مدينة مشهد المقدسة، وكذلك مع كافة جامعات العلوم الطبية الأخرى في إيران.

ومن المقرر أن يزور نائب وزير الصحة الباكستاني جامعة تبريز وعدد آخر من جامعات العلوم الطبية في إطار زيارته الى إيران.

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