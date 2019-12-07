العالم الايراني المحرر من السجون الامريكية يصل برفقة ظريف الى ارض الوطن

و وصل سليماني الى ارض الوطن على متن طائرة خاصة برفقة ظريف وذلك بعد احتجازه لفترة 15 وعلى خلفية اتهامات واهية في سجون الولايات المتحدة الامريكية.

وجرت عملية تسليم العالم الايراني المحرر من السجون الامريكية الى مسؤولين ايرانيين تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى زيوريخ.

وافاد المركز الاعلامي لوزارة خارجية الجمهورية الاسلامية، انه في ظل جهود ومتابعات الخارجية وتعاون المؤسسات الامنية والقضائية الايرانية وفي اطار عملية دبلوماسية بالتعاون مع الحكومة السويسرية، تم الافراج عن الاستاذ الجامعي الايراني مسعود سليماني بعد اعتقاله من قبل السلطات الاميركية لفترة عام كامل وبصورة غير شرعية بذريعة "الالتفاف على الحظر الاميركي" اللاقانوني.

وفي سياق متصل، نشر ظريف تغريدة عبر حسابه في تويتر، اعلن فيها عن تحرير هذا العالم والاستاذ الايراني.

يذكر أن سليماني هو عالم وباحث ايراني في مجال الخلايا الجذعية ومعيد في جامعة "تربيت مدرس"، واحد ابرز الباحثين عالميا من حيث الاستشهاد العلمي في المجلات العلمية المعتمدة، وكان قد توجه في 25 من شهر أكتوبر 2018 مع جواز سفر ذات صلاحية إلى مطار شيكاغو بوصفه أحد العلماء الرائدين في مجال الطب الاصلاحي وعلم الدم (haematology)، ليتم اعتقاله التعسفي وغير القانوني من قبل السلطات الامنية والفدرالية الامريكية الـ (أف بي آي) .

انتهى ** ح ع