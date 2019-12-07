رئيس البنك المركزي يعلن تسهيل التحويلات المالية بين ايران وعمان

وخلال اللقاء اليوم السبت مع وزير الصناعة والتجارة العماني (علي بن مسعود السنيدي)، نوّه همتي بالعلاقات العريقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة بين طهران ومستقط؛ قائلا : لحسن الحظ فقد اُزيلت اليوم العقبات من مسار التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي و وضع على اساس ذلك موضوع تحفيز التجار ورجال اعمال البلدين لتنمية نشاطاتهم المشتركة على سلم الاعمال.

واشار رئيس البنك المركزي الايراني الى زيارته الاخيرة لسلطنة عمان، حيث مباحاته مع نظيره العماني و وزير خارجية هذا البلد؛ مبينا ان تسهيل التحويلات المالية مفتاح لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران ومسقط.

كما دعا همتي الى تعزيز رحلات النقل الجوي والبحري في سياق السبل الكفيلة بتنمية العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين.

الى ذلك، اكد وزير الصناعة والتجارة العماني، استعداد بلاده لتطوير العلاقات التجارية بين طهران ومسقط؛ مصرحا خلال اللقاء مع رئيس البنك المركزي الايراني : ان سلطنة عمان لا تدّخر جهدا في سياق تيسير التبادل الاقتصادي بين رجال الاعمال الايرانيين والعمانيين والخطوات المتخذة في هذا الخصوص مؤشر على هذه الارادة.

انتهى ** ح ع