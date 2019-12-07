تفكيك عصابتين لتهريب الأسلحة غربي البلاد

وفي تصريح للمراسلين اليوم السبت، أضاف رازاني، انه تم تفكيك هاتين العصابتين المختصة بتهريب الأسلحة خلال شهرين وبعد إجراء عمليات استخبارية شاملة من قبل قوات الأمن بالمحافظة.

وتابع: تم القاء القبض على 5 من عناصر هاتين العصابتين، ونحو 140 قطعة سلاح ناري، و3 سيارات كانت بحوزة المهربين.

وبين، ان المهربین کانوا یعتزمون نقل هذه الأسلحة الى بعض المحافظات الأخرى في البلاد؛ مضيفا ان معظم هذه الأسلحة تستخدم للصيد وإثارة الفوضى؛ الأنواع التي غالبا ما تستخدم لإثارة الإضطرابات.

وأكد رازاني ان جهاز القضاء سيتعامل من دون شك مع هؤلاء الأفراد بصرامة وحزم، وسينزل بهم عقوبات شديدة.

انتهى**أ م د