22 جامعة ايرانية ضمن الجامعات الأكثر خضرة في العالم 

ووفقا لمعهد علوم وتكنولوجيا المعلومات الإيراني (إيراندوك) اليوم السبت، جاء ذلك استنادا إلى التصنيف العالمي للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة (green Metric) في مجال التنمية المستدامة.

يذكر، ان تصنيف جرين متريك (Green Metric) العالمي يصنف الجامعات من حيث استدامة عملياتها ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.. ويصنف جرين متريك الجامعات بناء على عدة معايير تتعلق بالبيئة والاستدامة ضمن الحرم الجامعي من حيث البنى التحتية، والفاعلية في استخدامات الطاقة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة ومدى تطبيق مبادئ الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة والسائلة ووسائل النقل ومستوى العملية التعليمية.

وجاء التقييم وفق تصنيف "جرين متريك" لـ 780 جامعة في العالم للعام الحالي 2019 .

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