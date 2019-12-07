ظريف: تقدم ايران العلمي اكبر شوكة في عيون الاعداء

وفي تصريح للصحفيين ادلى به لدى وصوله برفقة العالم الايراني البارز الدكتور مسعود سليماني، الى مطار مهرآباد بطهران مساء السبت، قال ظريف: يسرني كثيرا عودة احد ابرز الاساتذة والعلماء الايرانيين الى البلاد في يوم الطالب الجامعي.

واشار الى ان العالم الايراني البارز، مسعود سليماني، كان محتجزا لدى السلطات الاميركية دون اي مبرر واضاف: ان هذا العالم الذي انجز 500 مقالة علمية لغاية الان وبعد حصوله على التاشيرة ودعوة رسمية لانجاز ابحاث علمية في ارقى مركز جامعي في اميركا، قامت السلطات الاميركية باحتجازه دون اي سبب واليوم فإنه يوم سرورنا في وزارة الخارجية، حيث انتهت فترة الـ 14 شهرا العصيبة بالنسبة له ولأسرته المحترمة، وقد عاد الى احضان الوطن.

وتابع ظريف: انه خلال هذه الفترة، اقترح الاميركان مرارا عليه ان يبقى في اميركا بدلا من العودة الى ايران الا ان هذا الاستاذ المحب للوطن، رفض ذلك، وإنني أشعر بالاعتزاز لدى تواجدي مع هذا الرجل العظيم، وأفخر بعودته الى الاسرة العلمية واحضان اسرته.

وأعرب وزير الخارجية عن شكره للمجلس الاعلى للامن القومي والسلطة القضائية والاجهزة الامنية من خلال المصادقة على تبادل العالم الايراني البارز مع سجين اميركي حكم عليه بالسجن بعد ادانته بالتجسس وبناء على الرأفة الاسلامية تم العفو عنه وعاد الى اميركا.

وأردف: ان الدكتور سليماني ومن خلال تحمله هذه الـ14 شهرا، اثبت "ماذا يعني الايراني"، مضيفا: ان الدكتور سليماني سيجري اولى مقابلاته يوم غد في الجامعة، ليثبت للاميركان الذين قالوا له: سنفعل بك ما ينسيك الجامعة والبحث العلمي، وليثبت ان العالم الايراني المحب للوطن لن ينسى وطنه ولا جامعته ولا البحث ولا العلم والتقنية، وسيبذل جهوده من اجل تحقيق المزيد من النمو والازدهار لبلاده.

واكد ظريف، ان اميركا سعت خلال الاعوام الـ 40 الماضية للحيلولة دون تقدم ايران وهذا هو هدفها من فرض الضغوط القصوى واضاف، انه خلال الساعات الخمس التي تشرفت فيها بالمكوث مع هذا العالم الايراني البارز قال لي بان اكبر ما كان يغضب القضاة والسجانين الاميركيين هو المنجزات العلمية للعلماء الايرانيين وذلك يعني ان العلم والتكنولوجيا يعدان اكبر شوكة في عيون من لا يريدون الخير لهذا الشعب.

ووصل العالم الايراني البارز الدكتور مسعود سليماني مساء السبت الى طهران قادما من سويسرا برفقة وزير الخارجية، بعد ان قضى 14 شهرا في السجون الاميركية التي كان محتجزا فيها بشكل غير قانوني وباتهامات واهية.

الجدير بالذكر ان الاستاذ الدكتور مسعود سليماني هو عالم بارز على الصعيدين الايراني والدولي، ومتخصص في الخلايا الجذعية والطب الترميمي وعلوم الدم، وهو استاذ في جامعات طهران وجامعة اعداد المدرسين، وله تعاون مع اشهر المؤسسات العلمية العالمية.

انتهى ** 2342