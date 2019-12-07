الدكتور مسعود سليماني: منجزات ايران العلمية السبب الاساس وراء غضب اميركا

ولدى وصوله الى مطار "مهرآباد" بطهران مساء السبت برفقة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، قال سليماني في تصريح للصحفيين: انه حينما كنت اتحدث عن قضايا علمية في اميركا كان الشرطة والسجانون والقضاة يغضبون بشدة ولقد ادركت بان السبب الاساس وراء غضبهم هذا هو منجزات ايران العلمية.

واضاف، ان الاميركيين يخشون من امتلاكنا العلم ولهذا السبب يجب ان نعمل على تقوية ابحاثنا العلمية كي تكون لنا مكانة في العالم ولاشك ان علماءنا يمكنهم تقديم خدمات قيمة للبلاد.

وتابع سليماني، ان هدف اميركا هو العداء للشعب الايراني وهم العدو رقم واحد لإيران والايرانيين، وحينما قادوني الى السجن قالوا للسجناء انني إرهابي وجئت الى اميركا لكي اقوم بعملية تفجير كي لا يقترب السجناء مني الا ان ان هؤلاء لم يصدقوا هذه المزاعم.

واضاف: ان الدناءة بلغت لديهم (السلطات الاميركية) حدا بحيث حينما كنت اقول لهم ان العديد من المرضى ينتظروني لمعالجتهم كانوا يقولون لي؛ لا مشكلة في ذلك، فليموتوا.

ووجه الدكتور سليماني الشكر والتقدير للمتابعات التي جرت من قبل مكتب سماحة قائد الثورة الاسلامية والحكومة والسلطة القضائية والخارجية خاصة الوزير ظريف الذين بذلوا جهودا حثيثة للافراج عنه.

وقال، لقد كنت قد قررت ترك العمل والاستراحة ولكن كيف يمكنني ان افعل ذلك وارى هذه المتابعات خاصة من قبل الطلبة الجامعيين.

يذكر انه في ظل جهود ومتابعات وزارة الخارجية وتعاون المؤسسات الامنية والقضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي اطار عملية دبلوماسية تعاونت فيها الحكومة السويسرية، افرجت السلطات الاميركية السبت عن العالم الايراني البارز مسعود سليماني بعد اعتقاله لفترة اكثر من عام اثر اتهامه زورا بالالتفاف على الحظر اللاقانوني الاميركي.

وفي اطار هذه العملية وبعد مصادقة المجلس الاعلى للامن القومي الايراني وتعاون وموافقة المؤسسات القضائية والامنية تم الافراج بالرافة الاسلامية عن المواطن الاميركي "جو وانغ" الذي كان يمضي عقوبة السجن بعد ادانته بالتجسس للاستخبارات الاميركية وتم تسليمه للسلطات السويسرية للعودة الى اميركا.

ووصل العالم الايراني البارز الدكتور مسعود سليماني مساء السبت الى طهران قادما من سويسرا برفقة وزير الخارجية، بعد ان قضى 14 شهرا في السجون الاميركية التي كان محتجزا فيها بشكل غير قانوني وباتهامات واهية.

الجدير بالذكر ان الاستاذ الدكتور مسعود سليماني هو عالم بارز على الصعيدين الايراني والدولي، ومتخصص في الخلايا الجذعية والطب الترميمي وعلوم الدم، وهو استاذ في جامعة طهران وجامعة اعداد المدرسين، وله تعاون مع اشهر المؤسسات العلمية العالمية.

انتهى ** 2342