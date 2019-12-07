اخماد حريق التهم مستودعين نفطيين في جنوب ايران بسبب صاعقة

وقال "محمد باقر غلة غير" في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" مساء السبت ان خسائر جادة لم تلحق بالمنشآت النفطية في هذه المنطقة نظرا لحضور وحدة السلامة والامان والاطفائية التابعة لشركة "بترواميد آسيا" النفطية على وجه السرعة والمبادرة الى السيطرة على النيران واخمادها.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية الاجمالية لمستودعات شركة "بترواميد آسيا" 10 ملايين برميل من النفط الخام وتعد اكبر مشروع لتخزين النفط تابع للقطاع الخاص في البلاد.

وتتضمن هذه المنشآت 8 مستودعات تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل منها مليون برميل من النفط الخام ومستودعين يسع كل منها 500 الف برميل اضافة الى 4 مستودعات سعة كل منها 250 الف برميل.

وتقع مستودعات النفط لشركة "بترواميد آسيا" على مساحة 100 هكتار في مسار مشروع نقل النفط من المناطق الغنية بالنفط في الجنوب والتي تشمل مسجد سليمان واهواز ومارون وآغاجاري وكجساران، اذ انه وبعد تجميع النفط في منطقة غرة وغناوة يتم توفير امكانية نقله الى جزيرة خارك للتصدير.

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