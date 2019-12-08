حركة النجباء: احداث ساحة الخلاني ادارتها السفارة الأميركية

وقال اللامي في حديث متلفز اجرته معه قناة "العهد" الفضائية العراقية، ان "استهداف المتظاهرين السلميين مرفض قانونا وشرعا، وما حصل ليلة امس هو عملية استهداف للمتظاهرين".

وتساءل اللامي "هل يمكن ان نطلق على الملثم ومن يعطل المؤسسات بأنهم متظاهرون سلميون؟".

واضاف، ان "هناك اجندات لاثارة الفوضى والاقتتال في العراق، وماجرى في الخلاني محاولة لجر الحشد الشعبي الى الصدام المسلح، وان احداث الخلاني جاءت بعد احباط فتنة النجف".

وأكد، ان "الاحداث التي شهدتها ساحة الخلاني مساء الجمعة، خططت لها امريكا واسرائيل في السفارة الامريكية".

ولفت الى ان "اكثر من 6 عجلات دخلت الى الخلاني وخرجت، ولدينا معلومات عن اقفال المطعم التركي منذ ثلاثة ايام".

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