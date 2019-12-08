٠٨‏/١٢‏/٢٠١٩ ٣:٥٦ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83585180
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رتل امريكي يضم عجلات مصفحة يتجه لقاعدة عين الاسد في العراق قادماً من الاردن

رتل امريكي يضم عجلات مصفحة يتجه لقاعدة عين الاسد في العراق قادماً من الاردن

بغداد/8كانون الاول/ديسمبر/ارنا-أعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار في العراق، السبت، عن وصول رتل امريكي يضم نحو 500 عجلة دفع رباعي قادم من الاراضي الاردنية باتجاه قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار .

وقال المصدر، ان " رتل امريكية يضم نحو 500 عجلة دفع رباعي قادم من الاراضي الاردنية عبر منفذ طربيل الحدودي باتجاه قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، من دون معرفة الاسباب".

واضاف ان "الطيران الامريكي وفر الحماية الكاملة للرتل وسط اجراءات غير مسبوقة اتخذتها القوات الامريكية لتوفير الحماية الامنية اللازمة للرتل".

وأشار المصدر الى ان "القوات الامنية العراقية ليس لديها أي معلومات عن الرتل كون ان حركة القوات الامريكية بعلم الحكومة المركزية من دون معرفة الدواعي الحقيقية من وراء هذه التحركات التي تحدث دون علم القيادات الامنية المشرفة على الملف الامني في المناطق الغربية ".

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