لجنة الأمن في البرلمان العراقي تؤكد استقرار الوضع الأمني في النجف الاشرف

وقال رئيس اللجنة محمد رضا في مؤتمر صحفي بمحافظة النجف الأشرف، إن "الوضع في النجف هادئ والتظاهرات محصورة في ساحة الصدرين".

وأضاف، ان "قائد الدفاع الجوي أكد لنا عدم اختراق أي طائرات مسيرة للأجواء"، لافتا "سنجتمع يوم غد لمناقشة الأحداث الأخيرة وتشخيص الجناة".

وفي بغداد، دعا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، السبت، المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع عمليات بغداد لتأمين أماكن التظاهرات.

وقال خلف في بيان له، ان "تعاون المتظاهرين مع الأجهزة الأمنية في قيادة عمليات بغداد، من شأنه منع أي انفلات يحصل داخل المنطقة".

وكانت وزارة الداخلية العراقية أكدت في وقت سابق، استمرار وقدرة القوات الأمنية على تأمين أماكن التظاهرات السلمية مهما بلغت اعدادها ومن دون أدنى احتكاك مع المتظاهرين.

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