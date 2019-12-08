تحالف الفتح العراقي: العقوبات الأميركية لن تستأصل مشروع المقاومة

وقال التحالف في بيان له : "ندين بقوة قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض ما يسمى عقوبات على مجموعة من قيادات الحشد الشعبي ورموز المقاومة الإسلامية، ونعتقد أن هذا القرار لا يغني ولا يسمن من جوع ولا يؤثر في مشروع المقاومة وقدرتها في التصدي للمخطط الاستكباري الذي بدأت تتضح معالمه في الفوضى والخراب والتدمير وتقنين الإرهاب وتمويله".

وأضاف، ان "هذه اللائحة لن تستأصل مشروع المقاومة ورموزها بل تؤصله وتكرسه وتعززه وهو دليل على تنامي الحالة الاسلامية والوطنية التي حررت الأرض والانسان من دنس داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى".

وأكد التحالف، أن "المقاومة الإسلامية تمر بمنعطف نوعي حساس وخطير وتواجه ضغطاً هائلاً بهدف التنازل عن الحقوق والأهداف وحماية الحريات الاجتماعية من دنس المخططات الأجنبية، وأن حماية المقاومة من شرور هذا المخطط واجب لا يقل قدسية عن حماية الحدود وسيادة الأوطان".

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