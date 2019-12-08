2862 عراقي يتلقون العلاج في مستشفيات آبادان وخرمشهر

واشار"حجة الله جانبي" في تصريح لمراسل ارنا الى اعداد واطلاق برنامج خاص للسياحة الصحية في هذه االمدينة موضحا ان البرنامج يوفر المعلومات الضرورية من مستشفيات المنطقة والخدمات الصحية والعملية الجراحية للسائحين الذين يصلون الى منطقة اروند الحرة عبر حدود شلمجة.

واشار الى توفير خدمات الانترنت في 10 نقاط عند مدخل حدود شلمجة الدولية للرعايا العراقيين الذين يصلون الاراضي الايرانية وقال ان بامكان السياح العراقيين الحصول على المعلومات التي يحتاجون اليها من خلال تثبيت التطبيقات على هواتفهم المحمولة.

وتعد السياحة العلاجية احدى اهم اشكال السياحة في العالم والى جانب كونها مربحة للغاية فانها تعتبر واحدة من اقوى الامكانيات في اي بلد في مجال السياحة.

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