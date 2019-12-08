لاعب ايراني يحرز فضية العالم في الكونغ فو

واقيمت بطولة العالم للكونغ فو الحرة 2019 في باكو عاصمة جمهورية اذربيجان بمشاركة لاعبين من 23 دولة واستطاع اللاعب الايراني جواد سليمان احراز المركز الثاني وتقلد الميدالية الفضية .
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طهران / 8 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – احرز اللاعب الايراني "جواد سليماني " فضية بطولة العالم 2019 للكونغ فو الحرة في جمهورية اذربيجان.
واقيمت بطولة العالم للكونغ فو الحرة 2019 في باكو عاصمة جمهورية اذربيجان بمشاركة لاعبين من 23 دولة واستطاع اللاعب الايراني جواد سليمان احراز المركز الثاني وتقلد الميدالية الفضية .
انتهى**م م**1049
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