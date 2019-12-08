تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التعاون البناء مع ایران

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التغريدة الى لقاء المدير العام الجديد للوكالة رافائيل غروسي مع مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الذي انعقد في فيينا يوم الجمعة الماضي وقالت إن الجانبين بحثا بشأن أنشطة وإجراءات ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، بما في ذلك التحقق من صدقية ايران ومراقبة التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي وغيرها من القضايا.

وذكرت ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يسعى كما اكد فيما سبق لإقامة علاقة عمل بناءة مع الجانب الإيراني، لافتة ان رافائيل غروسي اكد على الحاجة إلى تعاون إيراني كامل وفي الوقت المناسب للرد على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن استكمال إعلان ضمانات إيران.

وكان عباس عراقجي قد وصف الجمعة الماضية الاجتماع الاول مع المدير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي عقد عقب اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاق النووي بأنه مفيد وبناء للغاية وقال اننا لم نجري لقاء رسميا سياسيا بغروسي عقب انتخابه لهذا المنصب وبالطبع ، كان سفيرنا بالوكالة كاظم غريب ابادي قد التقى به ، وكان هذا أول اجتماع سياسي عقدناه معه.

وقال ان اللقاء كان جيدا كبداية وجرى التاكيد فيه على مواصلة التعاون الايجابي والبناء السابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان الوكالة ستحافظ على نهجها المهني وانها ستواصل اداء مهامها في ايران بسكل حيادي وحرفي بشكل كامل.

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