جريحان فلسطينيان في سلسلة غارات صهيونية على غزة

وقال مراسل ارنا أن طائرات الاحتلال قصفت موقعا للمقاومة قرب شاطئ مدينة غزة ما ادى إلي اصابة اثنين من المواطنين نقلا على اثرها لمشفى الشفاء بمدينة غزة لتلقي العلاج.

كما قصفت طائرات الاحتلال عدة مرات موقعا للمقاومة شرق جباليا، دون أن يبلغ عن إصابات .

وأطلقت المقاومة مضادات أرضية صوب طائرات الاحتلال.

وجاء القصف بعد ساعات قليلة على اعلان الاحتلال الصهيوني عن سقوط ثلاث صواريخ على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال في بيان له ان القصف جاء ردا على اطلاق الصواريخ من غزة.

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