محلل لبنانی: الازمة الاقتصادية في لبنان انعكست على النازحين السوريين

واضاف عبدالساتر في حوار اجراه معه مراسل ارنا، انه سيكون هناك انعكاسات جانبية للأزمة الإقتصادية على السوريين وسيحولهم إلى أعمال قد لا تكون أعمال سوية وقد تكون أعمال مخلة بالأمن كما سينعكس الأمر أيضا على الكثير من اللبنانيين أو على عدد كبير من اللبنانيين.

واضاف قائلا: لو قلنا أن عدد النازحين السوريين في لبنان مليون وثلاثمئة ألف أو مليون وأربعمئة ألف أو مليون ونصف المليون، المتابع للموضوع يدرك تماما أن هناك ما بين الثلاثمئة والخمسين أو الأربعمئة ألف قد غادروا لبنان في فترات متعددة إضافة إلى الذين غادروا لبنان في الشهرين الماضيين، و لو بقي هناك مليون سوري فقط أيضا هذا الرقم هو رقم كبير جدا لا يستطيع لبنان أن يتحمله.

أنا ارجح أن أحداث لبنان، ربما أسبابه الأساسية هو ما حدث للنازحين السوريين لأن سعر الدولار بدأ يرتفع في لبنان و بدأت أزمة المحروقات و أزمة الطحين عندما كان الرئيس اللبناني ميشيل عون يخطب في الامم المتحدة هذا الخطاب الذي أثار حفيظة بعض الدول الغربية و ربما بعض الأطراف الداخلية و لا أستبعد أن يكون هذا سببا من الأسباب الحقيقية خلف ما حصل في موضوع الإنتفاضة أو موضوع حركة الإحتجاجات الواسعة التي ضربت لبنان منذ 17 تشرين الأول الماضي.

و تعلیقا علی البطالة في لبنان قال: البطالة أصبحت تشكل رقما عاليا خصوصا بعض الأخبار التي تتحدث عن أن هناك عدد من المصروفين من العمل في لبنان، و هناك ترجيحات أن هذا الأمر سيزيد، لنقل أن هناك 500 عائلة بين هؤلاء و هذا عدد كبير جدا، هناك أزمة اخرى تتعلق بالقطاع الخاص على وجه الخصوص أن الرواتب التي دفعت في الشهر الماضي و هذا الشهر هي نصف قيمة الراتب المقررة أو المستقحة للموظفين.

انتهی