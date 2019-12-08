جهانغیري: ايران لاترى حدودا لتنمية علاقات التعاون مع سلطنة عمان

وبين جهانغيري خلال استقباله وزير الصناعة والتجارة العماني " علي بن مسعود الجنيدي" اليوم الاحد كما افاد المركز الاعلامي للنائب الاول لرئيس الجمهورية ان العلاقات السياسية بين ايران وعمان هي على اعلى المستويات واضاف: ان التعاون بين البلدين يصب في مصلحة العالم الاسلامي ويساعد في ازدهار دول المنطقة ولايمكن لاي كان ان يتضرر منها .

ووصف جهانغيري العلاقات الودية بين البلدين بأنها مثالا يحتذى به بين جميع الدول وقال : ان دولا مهمة في المنطقة مثل ايران وعمان يمكن ان يكون لهما دورا بناء في حل القضايا الاقليمة عن طريق التعاون بينهما .

واعرب عن استعداد ايران لتنمية العلاقات مع عمان لتشمل جميع المجالات وقال : ان بلوغ الحجم التجاري بين البلدين وخلال العام الماضي 1.3 ملياردولار يبين متانة العلاقات الاقتصادية بينهما والتي يمكن تطويرها اكثر فاكثر.

وبين جهانغيري ان حجم التبادلات التجارية بين ايران و عمان هو الاكثر والاكبر من بين دول المنطقة واضاف ان الحجم التجاري الخارجي الايراني بلغ خلال العام الماضي اكثر من 100 مليار دولار مبينا ان عمان يمكن ان يكون لها نصيب كبير منها .

و اشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الى الغاء تاشيرات الدخول لمواطني عمان وتسهيلها بالنسبة لمواطني ايران الى عمان وكذلك تسيير خط طيران مباشر بين البلدين وقال : ان هكذا اجراءات من شأنها تنمية وتحكيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الملاحة البحرية والترانزيت .

من جانبه اشار وزير الصناعة والتجارة العماني " علي بن مسعود الجنيدي" الى توافد تجار البلدين الى بعضهما الاخر وقال : شهد العام الماضي توافد التجار الى البلدين وبدون وسيط وهذه خطوة جيدة نحو تطوير العلاقات التجارية المباشرة بين ايران وعمان .

واشار الجنيدي الى الوفد التجاري المرافق له والذي يضم 30 تاجرا وفي جميع المجالات واضاف : اجرى الوفد لقاءات ومفاوضات جيدة في طهران متمنيا ان تثمر تنمية العلاقات في جميع المجالات بين البلدين .

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