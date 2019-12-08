ظريف يؤكد على تطوير العلاقات الاقتصادية بين طهران ومسقط اكثر فأكثر

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الاحد، ان وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي العمانية – الايرانية علي بن مسعود السنيدي الذي يجري زيارة الى طهران لعقد الدورة الثامنة عشرة لاجتماع هذه اللجنة، التقى اليوم بظريف وقدم تقريرا حول نتائج هذا الاجتماع.

من جانبه، نوه وزير الخارجية بالطاقات الكبيرة المتاحة في مجال التعاون الثنائي؛ داعيا الى ترسيخ المزيد من التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

الى ذلك، اشار السنيدي الى الانجازات المحققة عبر اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، وقدّم نبذة عن آخر المستجدات في مجال العلاقات الاقتصادية بين ايران وعمان.

علما ان وزير التجارة والصناعة العماني، التقى صباح اليوم بالنائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري"، كما القى كلمة خلال الاجتماع الثامن عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بطهران.

انتهى ** ح ع