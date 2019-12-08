تألق التلامذة الإيرانيين خلال مسابقات الرسوم المتحركة بالصين

وبحسب هذا التقرير فقد احرزت التلميذة الايرانية "ستيلا خانزهي" المركز الاول، وكل من التلميذين الايرانيين "ابراهيم ستودة" و"امير علي دجكام" حسب التسلسل فازا بالمركزين الثاني والثالث لهذه المنافسات.

وبذلك، فقد تربع فريق التلامذة الايرانيين الذي يشارك الى جانب 424 متسبقا من بلدان اخرى، تربع على المركز الاول في فئة الرسوم لمهرجان هاربين الصيني.

وخلال مراسم خاصة بجامعة جابهار (في محافظة سيتان وبلوجستان) اليوم، قام رئيس الجامعة "دجكام" بتقديم الجوائز الى هؤلاء التلاميذ المتفوقين.

انتهى ** ح ع