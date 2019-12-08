مباحثات ايرانية – جورجية لتوسيع التعاون بين البلدين

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم، ان خوتيسياشفيلي الذي يزور طهران لعقد الجولة الثالثة من المباحثات الثنائية بين ايران وجورجيا، التقى عصر اليوم الاحد بظريف واستعرض معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونوه الجانبان خلال اللقاء بأواصر العلاقات القائمة بين طهران وتبليسي، كما بحثا في سبل تنمية التعاون الثنائي وبما يشمل جميع المجالات بين البلدين.

وفي وقت سابق من لقائه مع ظريف، اجرى مساعد وزير الخارجية الجورجي مباحثات مع نظيره الايراني للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي" ايضا.

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